2020-05-02T05:09:29+03:00
Общество

Сиди дома: полиция проводит рейды по выявлению гуляющих кузбассовцев

За нарушение самоизоляции придется платить штраф
Екатерина РОМАНОВА
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Сиди дома: полиция проводит рейды по выявлению гуляющих кузбассовцев. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.Сиди дома: полиция проводит рейды по выявлению гуляющих кузбассовцев. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Кузбасская полиция напомнила жителям региона о проведении профилактических рейдов. Их задача – напоминать гражданам о необходимости соблюдать режим самоизоляции.

Сотрудники кузбасской полиции проводят профилактические мероприятия, которые направлены на соблюдение гражданами режима самоизоляции. Стражи порядка призывают жителей региона не выходить без крайней необходимости из дома, соблюдать режим самоизоляции. Если же необходимо выйти из дома, нужно использовать средства защиты органов дыхания.

- В ходе профилактической работы полицейские также раздают гражданам памятки, в которых указаны меры, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Напомним, патрулирование улиц проходит совместно с народными дружинниками, которые проводят разъяснительную работу. Кроме того, напоминаем, что за нарушение режима самоизоляции, посещение парков, скверов, пляжей и прочих общественных территорий предусмотрена административная ответственность.

- Санкции статьи предусматривают вынесение предупреждения или наложение административного штрафа на граждан в размере до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - до 300 тысяч рублей, - напоминает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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