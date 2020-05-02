2020-05-02T10:01:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Резко выросло число заболевших коронавирусом детей в Кузбассе

Стало известно, сколько несовершеннолетних заразилось коронавирусом в Кузбассе
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Резко выросло число заболевших коронавирусом детей в КузбассеРезко выросло число заболевших коронавирусом детей в КузбассеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Кузбассе выросло число несовершеннолетних, у которых тесты на коронавирус оказались положительными. Все они находятся в больницах региона.

По данным регионального управления Роспотребнадрора, на 2 мая в Кузбассе у 19 несовершеннолетних диагностирован коронавирус. Все они изолированы в инфекционных отделениях больниц региона и получают необходимое лечение. При этом в возрастной группе детей до года за все время с момента выявления первого случая коронавируса в Кузбассе нет ни одного человека. А вот в возрастной группе от 1 до 17 лет на утро 2 мая оказались 19 заболевших коронавирусом.

Отметил также, что незначительно выросло число заболевших в возрасте 18-30 лет – сейчас здесь 15 человек. Также коронавирус диагностирован у 41 кузбассовца в возрасте от 31 до 45 лет. Самая многочисленная по числу заболевших возрастная группа 46-60 лет: здесь коронавирус выявлен у 46 человек. А вот заболевших старше 60 лет в Кузбассе на утро 2 мая 32 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бесплатный проезд для пенсионеров отменили в Кузбассе
Резко выросло число заболевших коронавирусом детей в Кузбассе
Бортпроводница из Кузбасса заболела коронавирусом
Жительница Кузбасса получила в подарок деньги и тут же лишилась их
В двух кузбасских городах 2 мая впервые выявили коронавирус
Еще двое кузбассовцев вылечились от коронавируса на 2 мая
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 153 человек
Больше миллиона цветов высадят в Новокузнецке
В кузбасских реках снижается уровень воды
Заключенные из Кузбасса выпустили журнал тиражом в 10 экземпляров
Сиди дома: полиция проводит рейды по выявлению гуляющих кузбассовцев
Кареглазую женщину в сланцах разыскивают в Новокузнецке
В Кузбассе меньше всего заболевших коронавирусом на 100 000 человек в Сибири
81-летнего мужчину в шлепанцах разыскивают в Кузбассе
Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Кузбассе
11 жителей кузбасского поселка заболели коронавирусом
Сильный ветер и опасность пожаров ожидаются 2 мая
Два человека пострадали при пожаре в Кузбассе
Рецидивист с ножом отобрал пакет с продуктами у кемеровчанки
Электронные пропуска начали выдавать в Кузбассе
Клещи покусали 3000 кузбассовцев в апреле
Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Первомаем
Вода в Томи в Новокузнецке поднялась на метр
Дети врачей кемеровских поликлиник в благодарность волонтерам передали мыло ручной работы
«Это вынужденная мера»: Сергей Цивилев рассказал о необходимости внедрения электронных пропусков