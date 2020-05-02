Резко выросло число заболевших коронавирусом детей в Кузбассе

2 Май 2020 2020-05-02T10:01:01+03:00

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В Кузбассе выросло число несовершеннолетних, у которых тесты на коронавирус оказались положительными. Все они находятся в больницах региона.

По данным регионального управления Роспотребнадрора, на 2 мая в Кузбассе у 19 несовершеннолетних диагностирован коронавирус. Все они изолированы в инфекционных отделениях больниц региона и получают необходимое лечение. При этом в возрастной группе детей до года за все время с момента выявления первого случая коронавируса в Кузбассе нет ни одного человека. А вот в возрастной группе от 1 до 17 лет на утро 2 мая оказались 19 заболевших коронавирусом.

Отметил также, что незначительно выросло число заболевших в возрасте 18-30 лет – сейчас здесь 15 человек. Также коронавирус диагностирован у 41 кузбассовца в возрасте от 31 до 45 лет. Самая многочисленная по числу заболевших возрастная группа 46-60 лет: здесь коронавирус выявлен у 46 человек. А вот заболевших старше 60 лет в Кузбассе на утро 2 мая 32 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU