2020-05-02T10:35:02+03:00
Общество

Бесплатный проезд для пенсионеров отменили в Кузбассе

Пенсионеры и предпенсионеры не смогут воспользоваться привычной льготой
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Бесплатный проезд для пенсионеров отменили в КузбассеБесплатный проезд для пенсионеров отменили в КузбассеФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Действие привычной многим кузбассовцам пенсионного возраста поддержки – сезонного бесплатного проезда в общественном транспорте – временно приостановлено.

О том, что в Кузбассе временно отменяется бесплатный проезд в общественном транспорте – городских и пригородных автобусах, наземном электротранспорте, электропоездах пригородного сообщения, сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

- Очень важно соблюдать режим самоизоляции всем жителям области, особенно людям старшего поколения, потому что они находятся в самой рискованной группе по заболеваемости COVID-19, - отметил Министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан. - Отмена бесплатного проезда для граждан пенсионного и предпенсионного возраста – мера вынужденная, она направлена исключительно для защиты здоровья наиболее подверженных заражению жителей региона.

Отметим также, что льготные категории граждан по-прежнему оплачивают 10 рублей за проезд в общественном транспорте вместо 20.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бесплатный проезд для пенсионеров отменили в Кузбассе
Резко выросло число заболевших коронавирусом детей в Кузбассе
Бортпроводница из Кузбасса заболела коронавирусом
Жительница Кузбасса получила в подарок деньги и тут же лишилась их
В двух кузбасских городах 2 мая впервые выявили коронавирус
Еще двое кузбассовцев вылечились от коронавируса на 2 мая
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 153 человек
Больше миллиона цветов высадят в Новокузнецке
В кузбасских реках снижается уровень воды
Заключенные из Кузбасса выпустили журнал тиражом в 10 экземпляров
Сиди дома: полиция проводит рейды по выявлению гуляющих кузбассовцев
Кареглазую женщину в сланцах разыскивают в Новокузнецке
В Кузбассе меньше всего заболевших коронавирусом на 100 000 человек в Сибири
81-летнего мужчину в шлепанцах разыскивают в Кузбассе
Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Кузбассе
11 жителей кузбасского поселка заболели коронавирусом
Сильный ветер и опасность пожаров ожидаются 2 мая
Два человека пострадали при пожаре в Кузбассе
Рецидивист с ножом отобрал пакет с продуктами у кемеровчанки
Электронные пропуска начали выдавать в Кузбассе
Клещи покусали 3000 кузбассовцев в апреле
Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Первомаем
Вода в Томи в Новокузнецке поднялась на метр
Дети врачей кемеровских поликлиник в благодарность волонтерам передали мыло ручной работы
«Это вынужденная мера»: Сергей Цивилев рассказал о необходимости внедрения электронных пропусков