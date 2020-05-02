Бесплатный проезд для пенсионеров отменили в Кузбассе

2 Май 2020 2020-05-02T10:35:02+03:00

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Действие привычной многим кузбассовцам пенсионного возраста поддержки – сезонного бесплатного проезда в общественном транспорте – временно приостановлено.

О том, что в Кузбассе временно отменяется бесплатный проезд в общественном транспорте – городских и пригородных автобусах, наземном электротранспорте, электропоездах пригородного сообщения, сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

- Очень важно соблюдать режим самоизоляции всем жителям области, особенно людям старшего поколения, потому что они находятся в самой рискованной группе по заболеваемости COVID-19, - отметил Министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан. - Отмена бесплатного проезда для граждан пенсионного и предпенсионного возраста – мера вынужденная, она направлена исключительно для защиты здоровья наиболее подверженных заражению жителей региона.

Отметим также, что льготные категории граждан по-прежнему оплачивают 10 рублей за проезд в общественном транспорте вместо 20.

ИСТОЧНИК KP.RU