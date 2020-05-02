Из-за больного коронавирусом в Кузбассе закрыли отделение больницы

2 Май 2020 2020-05-02T13:28:49+03:00

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Целое отделение медицинского учреждения закрыли на карантин в Кемерове. У одного из здешних пациентов тест на коронавирус оказался положительным.

У одного из пациентов НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний специалисты заподозрили коронавирус. Анализы показали, что у он заразился коронавирусом. Для того, чтобы обезопасить окружающих, пациента перевели в Кемеровскую областную клиническую инфекционную больницу. Здесь пациент получает необходимое лечение.

Одновременно с этим во всех помещениях здания НИИ КПССЗ, где находился заболевший коронавирусом, специалисты провели дезинфекцию. Отделение, где он лечился, закрыто на карантин. Всем пациентам, которые в это же время проходили лечение в НИИ КПССЗ, проведут необходимые обследования.

- Часть пациентов выписаны, по согласованию с Управлением Роспотребнадзора они будут находиться под контролем на обязательной домашней изоляции, сообщает пресс-служба НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний.

НИИ КПССЗ и Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени Барбараша продолжает оказывать помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU