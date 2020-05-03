2020-05-03T14:24:23+03:00
Происшествия

Кемеровчанин не уследил за телефоном в кафе и лишился денег

В чехле гаджета лежала банковская карта
Ирина АВТУШКО
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Кемеровчанин не уследил за телефоном в кафе и лишился денегКемеровчанин не уследил за телефоном в кафе и лишился денегФото: Александр ГЛУЗ
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В Кемерове молодой человек лишился денег, оставив банковскую карточку в чехле телефона. А сам гаджет похитил в кафе рецидивист, который, как и следовало ожидать, обрадовался неожиданному подарку.

Как в ходе расследования выяснили полицейские, в марте 21-летний обвиняемый познакомился в кафе с двумя молодыми людьми. Он подождал, пока не отвлекутся на разговор, и похитил их мобильные телефоны. Впоследствии в чехле одного из гаджетов фигурант обнаружил банковскую карту, с помощью которой бесконтактным способом оплатил покупки на сумму 4,5 тысячи рублей. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила свыше 26 тысяч рублей. Заявители обратились в полицию. Злоумышленника установили и задержали сотрудники уголовного розыска. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

-В настоящее время его расследование завершено. Материалы дела направлены на рассмотрение в Заводский районный суд города Кемерово. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей обвинения, составляет пять лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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