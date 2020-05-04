Псевдобанкир украл 100 тысяч рублей у пенсионерки в Кузбассе

4 Май 2020 2020-05-04T07:50:35+03:00

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В отдел полиции «Кольчугинский» в Ленинске-Кузнецком обратилась 63-летняя пенсионерка. Она сообщила, что неизвестный похитил у нее крупную сумму денег.

Как выяснилось, на ее мобильный телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил о якобы зафиксированной попытке несанкционированного списания денежных средств со счета горожанки.

Потом собеседник порекомендовал женщине срочно перевести все сбережения на безопасный счет. А та поверила и перечислила 100 тысяч рублей, куда ей сказали. Псевдобанкир заверил пенсионерку, что она сможет в ближайшее время получить все деньги обратно. Однако после этого он перестал выходить на связь, и потерпевшая обратилась в полицию.

- В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс мероприятий, направленных на установление подозреваемого, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU