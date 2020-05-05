2020-05-05T10:40:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за пациентов с коронавирусом в Новокузнецке закрыли часть кардиодиспансера

На карантине – несколько отделений, где находились зараженные
Екатерина РОМАНОВА
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Из-за пациентов с коронавирусом в Новокузнецке закрыли часть кардиодиспансераИз-за пациентов с коронавирусом в Новокузнецке закрыли часть кардиодиспансераФото: Екатерина РОМАНОВА
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Сразу у нескольких пациентов, которых выписали из новокузнецкого филиала областного кардиодиспансера, обнаружили коронавирус. Теперь часть стационарных отделений больницы закрыта на карантин.

Несколько пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями прошли курс лечения в новокузнецком филиале областного кардиодиспансера, что на улице Кузнецова, 35. Вскоре после выписки у них появились симптомы заболевания COVID-19. Тесты на коронавирус оказались положительными – об этом стало известно 30 апреля и 1 мая. И после этого сразу несколько отделений больницы закрыли на карантин.

- В настоящее время пациенты получают лечение в стационарах, перепрофилированных под лечение больных с COVID-19, - сообщает пресс-служба Новокузнецкого филиала ГБУЗ КО «КОККД имени академика Барбараша». - Обеспечена изоляция пациентов, находившихся на лечении в отделениях и контактировавших с лицами, с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19. Всем им будут проведены тесты на коронавирус сотрудниками поликлиник по месту прикрепления. Пациенты отделений продолжают получать стационарное лечение по основному заболеванию.

Сейчас часть сотрудников, которые контактировали с заболевшими, находятся на самоизоляции. Персонал отделений, где лечились пациенты с коронавирусом, перешли на режим работы без выхода из медорганизации. Кроме того, в больнице провели все необходимые противоэпидемические мероприятия, чтобы не допустить распространения заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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