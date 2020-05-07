Владимир Путин поручил найти финансирование на строительство двух дамб в Кузбассе
Президент Владимир Путин рассмотрел возможность строительства в Кузбассе двух дамб. О необходимости таких объектов ранее сообщал губернатор Сергей Цивилев, отмечая, что своими силами, без участия федерального бюджета, регион с такой задачей не справится.
«Правительству Российской Федерации подготовить совместно с правительством Кемеровской области - Кузбасса и представить предложения о финансировании мероприятий по строительству защитных дамб в городах Новокузнецке и Междуреченске, - говорится в распоряжении главы государства. - Срок - 1 июня 2020 года».
ИСТОЧНИК KP.RU