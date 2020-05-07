7 Май 2020 2020-05-07T10:28:08+03:00

Владимир Путин поручил найти финансирование на строительство двух дамб в Кузбассе Фото: Андрей РЯБЦЕВ

Предложения нужно представить до 1 июня 2020 года

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Президент Владимир Путин рассмотрел возможность строительства в Кузбассе двух дамб. О необходимости таких объектов ранее сообщал губернатор Сергей Цивилев, отмечая, что своими силами, без участия федерального бюджета, регион с такой задачей не справится.

«Правительству Российской Федерации подготовить совместно с правительством Кемеровской области - Кузбасса и представить предложения о финансировании мероприятий по строительству защитных дамб в городах Новокузнецке и Междуреченске, - говорится в распоряжении главы государства. - Срок - 1 июня 2020 года».

ИСТОЧНИК KP.RU