Специальная разметка появилась на остановках в Кемерове
Возле остановочных павильонов в Кемерове уже появилась специальная разметка. Ее задача - привлечь внимание пассажиров к необходимости соблюдать дистанцию.
Еще одну меру профилактики распространения коронавируса реализуют в Кемерове. Возле остановочных павильонов начали наносить специальную разметку. Белые надписи на тротуаре возле остановочных павильонов призваны напомнить горожанам, что социальное дистанцирование поможет избежать заражения коронавирусом.
«Это дополнительные меры профилактики распространения короновируса и требование Роспотребнадзора, - отметил на своей странице в соцсетях мэр Кемерова Илья Середюк. - Маркеры напоминают нам о необходимости соблюдения дистанции в общественных местах не менее 1,5 метра .
ИСТОЧНИК KP.RU
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