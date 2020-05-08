2020-05-08T06:34:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Специальная разметка появилась на остановках в Кемерове

Разметка призывает горожан соблюдать социальную дистанцию
Екатерина РОМАНОВА
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Специальная разметка появилась на остановках в Кемерове. ФОТО: Инстаграм Ильи СередюкаСпециальная разметка появилась на остановках в Кемерове. ФОТО: Инстаграм Ильи Середюка
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Возле остановочных павильонов в Кемерове уже появилась специальная разметка. Ее задача - привлечь внимание пассажиров к необходимости соблюдать дистанцию.

Еще одну меру профилактики распространения коронавируса реализуют в Кемерове. Возле остановочных павильонов начали наносить специальную разметку. Белые надписи на тротуаре возле остановочных павильонов призваны напомнить горожанам, что социальное дистанцирование поможет избежать заражения коронавирусом.

«Это дополнительные меры профилактики распространения короновируса и требование Роспотребнадзора, - отметил на своей странице в соцсетях мэр Кемерова Илья Середюк. - Маркеры напоминают нам о необходимости соблюдения дистанции в общественных местах не менее 1,5 метра .

ИСТОЧНИК KP.RU

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