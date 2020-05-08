8 Май 2020 2020-05-08T07:46:26+03:00

Десять новых заболевших коронавирусом зафиксировано в Кузбассе 8 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общее число заболевших в Кузбассе достигло 214 человек

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По состоянию на 11.00 8 мая в Кузбассе зафиксировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Свежие данные опубликовал оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса.

Таким образом, число заболевших опасной инфекцией с момента начала карантина достигло 214 человек.

На утро пятницы 51 кузбассовец уже прошел курс лечения и выписан из стационаров региона. При этом о 23 последних случаях выздоровления стало известно 8 мая. Еще один пациент скончался в инфекционной больнице, таким образом, число смертельных случаев достигло пяти.

- В общей сложности в инфекционных стационарах находятся 158 человек. Еще 7357 человек - на 14-дневной домашней изоляции, в обсерваторах и медицинских стационарах, - сообщили в штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU