Пятый пациент скончался от коронавируса в Кузбассе
В пятницу, 8 мая, стало известно о пятом скончавшемся от коронавируса в Кузбассе. Об этом сообщили в областном межведомственном штабе области.
- Один пациент с подтвержденным диагнозом скончался, у него развилась тяжелая степень пневмонии, - уточнили в штабе. Таким образом, количество умерших от коронавирусной инфекции достигло пяти человек.
Также стало известно, что за минувшие сутки коронавирус выявлен еще у 10 жителей. Они изолированы и получают необходимое лечение.
При этом 23 пациента выписаны из больниц, их тест показал отрицательные результаты. Общее число выздоровевших достигло 51 человека.
- Итого в инфекционных больницах Кузбасса 158 больных коронавирусом, - сообщили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7357 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»