8 Май 2020 2020-05-08T07:48:35+03:00

Пятый пациент скончался от коронавируса в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Об этом сообщили в областном штабе

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В пятницу, 8 мая, стало известно о пятом скончавшемся от коронавируса в Кузбассе. Об этом сообщили в областном межведомственном штабе области.

- Один пациент с подтвержденным диагнозом скончался, у него развилась тяжелая степень пневмонии, - уточнили в штабе. Таким образом, количество умерших от коронавирусной инфекции достигло пяти человек.

Также стало известно, что за минувшие сутки коронавирус выявлен еще у 10 жителей. Они изолированы и получают необходимое лечение.

При этом 23 пациента выписаны из больниц, их тест показал отрицательные результаты. Общее число выздоровевших достигло 51 человека.

- Итого в инфекционных больницах Кузбасса 158 больных коронавирусом, - сообщили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7357 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU