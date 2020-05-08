8 Май 2020 2020-05-08T07:50:15+03:00

23 пациента в Кузбассе вылечились от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Согласно официальным данным оперативного штаба на 8 мая, из больниц выписались еще 23 пациента. Их тесты показали отсутствие коронавируса.

- Таким образом, в Кузбассе 51 человек вылечился от коронавируса, - добавили в штабе.

За минувшие сутки стало известно еще о 10 заболевших, их общее число составило 214 человек.

Также один человек скончался - у пациента развилась тяжелая степень пневмонии. Общее количество умерших на сегодняшний день составляет пять человек.

«Всего в регионе медицинскую помощь получают 158 пациента с диагнозом COVID-19, - говорится в официальной сводке. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7357 человек. Ситуация - под контролем правительства Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU