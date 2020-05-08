23 пациента в Кузбассе вылечились от коронавируса
Согласно официальным данным оперативного штаба на 8 мая, из больниц выписались еще 23 пациента. Их тесты показали отсутствие коронавируса.
- Таким образом, в Кузбассе 51 человек вылечился от коронавируса, - добавили в штабе.
За минувшие сутки стало известно еще о 10 заболевших, их общее число составило 214 человек.
Также один человек скончался - у пациента развилась тяжелая степень пневмонии. Общее количество умерших на сегодняшний день составляет пять человек.
«Всего в регионе медицинскую помощь получают 158 пациента с диагнозом COVID-19, - говорится в официальной сводке. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7357 человек. Ситуация - под контролем правительства Кузбасса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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