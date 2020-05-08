До 7357 человек снизилось число находящихся на обязательной изоляции
По состоянию на 8 мая, в Кузбассе на обязательной изоляции находятся 7357 человек. За последние сутки их число снизилось.
Как сообщили в областном межведомственном штабе по противодействию распространению коронавируса, 7357 человек находятся в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.
Также за прошедшие сутки выявлено 10 новых случаев заболевания. Один человек скончался. 23 выписаны из больниц.
- Всего в регионе медицинскую помощь получают 158 пациентов с диагнозом COVID-19, - добавили в штабе. - Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Данные оперативного штаба на 8 мая
ИСТОЧНИК KP.RU
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