До 7357 человек снизилось число находящихся на обязательной изоляции

8 Май 2020 2020-05-08T07:54:54+03:00

До 7357 человек снизилось число находящихся в обязательной изоляции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Об этом сообщает областной штаб

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По состоянию на 8 мая, в Кузбассе на обязательной изоляции находятся 7357 человек. За последние сутки их число снизилось.

Как сообщили в областном межведомственном штабе по противодействию распространению коронавируса, 7357 человек находятся в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.

Также за прошедшие сутки выявлено 10 новых случаев заболевания. Один человек скончался. 23 выписаны из больниц.

- Всего в регионе медицинскую помощь получают 158 пациентов с диагнозом COVID-19, - добавили в штабе. - Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Данные оперативного штаба на 8 мая

ИСТОЧНИК KP.RU