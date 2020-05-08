2020-05-08T12:31:35+03:00
Общество

В Кузбассе подано более 43 тысяч заявлений о дополнительной выплате в связи с коронавирусом

Сумма поддержки составляет пять тысяч рублей
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе подано более 43 тысяч заявлений о дополнительной выплате в связи с коронавирусомВ Кузбассе подано более 43 тысяч заявлений о дополнительной выплате в связи с коронавирусомФото: Мария ЛЕНЦ
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В Кузбассе подано более 43 тысяч заявлений о дополнительной выплате в размере пяти тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда.

Всего, по словам специалистов, в банки перечислены средства на 41 305 детей. При этом общее количество поступивших заявлений на получение выплат в Кузбассе составило 43 658.

- К сожалению, часть заявлений была заполнена с ошибками. Это не позволило специалистам ПФР вынести положительные решения, если у семьи есть право на выплату.

Например, неверно указанные анкетные данные детей, матери, актовых записей из органов ЗАГС, не дают возможности идентифицировать заявителя и его детей, - отметили в ведомстве.

Также значительная часть заявлений направлена от имени отцов, хотя это допускается только в случае, если владельцем сертификата является именно отец. Заявление на выплату можно подать до 1 октября текущего года через МФЦ или воспользовавшись электронными сервисами ПФР и Единого портала государственных услуг. Это нужно сделать один раз, каждый месяц подавать заявление нет необходимости.

Познакомиться с подробной инструкцией заполнения заявления о предоставлении дополнительной выплаты можно на сайте Пенсионного фонда в разделе «Гражданам» - «Получателям МСК».

Напомним, что семьям с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Она положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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