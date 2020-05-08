В Кемерове поймали осквернителя могил

8 Май 2020 2020-05-08T14:46:39+03:00

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В Кемерове полицейские задержали осквернителя могил. Перед этим мужчина успел испортить семь мест захоронения.

В отдел полиции «Кедровка» поступили три обращения от местных жителей о повреждении ограждений на могилах их родственников. Как позже выяснили сотрудники, неизвестный демонтировал металлическое ограждение на семи местах захоронения. Элементы ограждения были обнаружены складированными неподалеку.

- В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к повреждениям ограждений на кладбище причастен 50-летний местный житель, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас по данному происшествию проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU