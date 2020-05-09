2020-05-09T07:18:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще у 19 человек в Кузбассе подтвердился коронавирус

Данные опубликовал оперативный штаб области
Ирина АВТУШКО
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Еще у 19 человек в Кузбассе подтвердился коронавирусЕще у 19 человек в Кузбассе подтвердился коронавирусФото: Олег ЗОЛОТО
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Согласно официальной сводке оперативного штаба, на 11.00 9 мая еще у 19 человек подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Данные озвучил оперативный штаб области.

Заболевшие изолированы и получают необходимое лечение.

Также стало известно о том, что скончался один пациент - у него произошел инсульт.

— Одиннадцать пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже шестьдесят два человека, - сообщили в штабе. - Итого в инфекционных больницах Кузбасса сто шестьдесят пять больных коронавирусом.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7210 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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