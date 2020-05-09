Еще у 19 человек в Кузбассе подтвердился коронавирус
Согласно официальной сводке оперативного штаба, на 11.00 9 мая еще у 19 человек подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Данные озвучил оперативный штаб области.
Заболевшие изолированы и получают необходимое лечение.
Также стало известно о том, что скончался один пациент - у него произошел инсульт.
— Одиннадцать пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже шестьдесят два человека, - сообщили в штабе. - Итого в инфекционных больницах Кузбасса сто шестьдесят пять больных коронавирусом.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7210 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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