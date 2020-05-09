9 Май 2020 2020-05-09T07:25:08+03:00

Скончался шестой человек от коронавируса в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В субботу, 9 мая, стало известно о том, что в области скончался от коронавируса шестой пациент. Об этом сообщили в оперативном штабе Кузбасса по противодействию распространению инфекции.

Сообщается, что пациент умер в результате того, что у него на фоне болезни случился инсульт.

По данным на утро, 9 мая, у 19 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Также 11 пациентов с подтвержденным ране диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже шестьдесят два человека.

В инфекционных больницах Кузбасса остается 165 больных коронавирусом. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7210 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU