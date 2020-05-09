9 Май 2020 2020-05-09T07:32:44+03:00

В Кузбассе уже 62 человека вылечились от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Кузбассе по состоянию на 9 мая из больниц выписано 62 человека, которым ранее был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция». Официальную статистику озвучили в оперативном штабе области.

За минувшие сутки больницы покинуло 11 человек. Их тесты показали отрицательный результат. Таким образом, пациенты полностью вылечились от коронавирусной инфекции. Всего таких насчитывается уже 62.

Тем не менее, в больницах продолжает находиться 165 заболевших. Их них 19 были выявлены только за минувшие сутки. Также один пациент – уже шестой в области – скончался от инфекции: у него случился инсульт.

ИСТОЧНИК KP.RU