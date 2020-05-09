2020-05-09T07:32:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе уже 62 человека вылечились от коронавируса

О последних выписанных стало известно 9 мая
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе уже 62 человека вылечились от коронавирусаВ Кузбассе уже 62 человека вылечились от коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Кузбассе по состоянию на 9 мая из больниц выписано 62 человека, которым ранее был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция». Официальную статистику озвучили в оперативном штабе области.

За минувшие сутки больницы покинуло 11 человек. Их тесты показали отрицательный результат. Таким образом, пациенты полностью вылечились от коронавирусной инфекции. Всего таких насчитывается уже 62.

Тем не менее, в больницах продолжает находиться 165 заболевших. Их них 19 были выявлены только за минувшие сутки. Также один пациент – уже шестой в области – скончался от инфекции: у него случился инсульт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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