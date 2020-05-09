2020-05-09T08:07:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Все меньше человек находится на обязательной изоляции в обсерваторах и больницах в Кузбассе

По состоянию на 9 мая, их 7210
Мария КОЛОСОВА
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Все меньше человек находится на обязательной изоляции в обсерваторах и больницах в КузбассеВсе меньше человек находится на обязательной изоляции в обсерваторах и больницах в КузбассеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Оперативный штаб области рассказал, сколько человек сегодня находится на обязательной изоляции. Их число продолжает снижаться.

Согласно официальным данным, в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7210 человек. Сутками ранее их было 7357.

Напомним, что за минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» был поставлен еще 19 пациентам. Также один человек скончался, выздоровело 11.

-Всего в регионе медицинскую помощь получают 165 пациентов с диагнозом COVID-19, - сообщили в оперштабе. - Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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