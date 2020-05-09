Лидирует Новокузнецк: в каких территориях появились новые больные коронавирусом 9 мая

9 Май 2020 2020-05-09T08:17:58+03:00

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В оперативном штабе Кузбасса рассказали, в каких территориях по состоянию на 9 мая были выявлены новые случаи заражения коронавирусом. В лидеры снова вышел Новокузнецк.

Напомним, что за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Новокузнецке – семь, по два в Анжеро-Судженске, Белове, Калтане, Осинниках, Кемерове. Еще по одному – в Юрге и Чебулинском районе.

Таким образом, общее число заболевших достигло 233 человек. Из них 62 выписаны (в том числе, 11 за прошедшие сутки), шестеро скончались – один также за прошедшие сутки. В больницах остается 165 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

ИСТОЧНИК KP.RU