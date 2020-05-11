2020-05-11T15:34:19+03:00
Общество

Магазины одежды, обуви и бытовой техники заработают с 12 мая в Кузбассе

Но не во всех территориях Кузбасса
Екатерина РОМАНОВА
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Магазины одежды, обуви и бытовой техники вновь заработают с 12 маяМагазины одежды, обуви и бытовой техники вновь заработают с 12 маяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Уже с 12 мая возобновится работа магазинов розничной торговли в Кузбассе. Однако произойдет это не во всех территориях Кузбасса.

Во вторник, 12 мая, начинается поэтапное снятие ограничений в Кузбассе, которые ввели из-за распространения коронавируса. так, уже во вторник начнут открываться магазины розничной торговли, расположенные вне ТРЦ – обувные, магазины одежды, бытовой техники и прочих непродовольственных товаров. Губернатор озвучил и основное требование для их работы. Во всех общественных местах должно соблюдаться социальное дистанцирование не менее 1,5 метров. Руководители магазинов должны нанести на пол специальную разметку.

- Изменения затронут все районы Кузбасса, кроме тех, где отмечен высокий уровень заболеваемости: Белово, Красный Брод, населенные пункты Беловского муниципального округа, - отметил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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