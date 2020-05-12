В каких городах Кузбасса выявили новые случаи заболевания коронавирусом

12 Май 2020 2020-05-12T08:41:43+03:00

Больше всего новых случаев заболевания - в Кемерове

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Девять новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали кузбасские врачи за минувшие сутки. Таким образом, число заболевших достигло 269 человек. Смотрим, как распределились новые случаи заболевания по городам.

Больше всего новых заболевших в Кемерове - четыре человека. Таким образом, здесь число заболевших достигло 42 человек. Подтвердился коронавирус у двух жителей города Белово - сейчас здесь 15 заболевших. По одному новому заболевшему - в Новокузнецке, Новокузнецком районе и Осинниках.

В общей сложности сейчас в больницах Кузбасса находятся 184 человека с коронавирусом. Еще 78 жителей региона уже вылечились и выписаны из больницы.

На утро 12 мая карта распространения коронавируса в Кузбассе выглядит так:

Новокузнецк - 94 человека, 4 умерли;

Кемерово - 42 человека;

Краснобродский - 30 человек, 2 умерли;

Анжеро-Судженск - 23 человека;

Белово - 15 человек;

Калтан - 10 человек, 1 умер;

Осинники - 8 человек;

Прокопьевск - 6 человек;

Прокопьевский район - 5 человек;

Новокузнецкий район - 5 человек;

Тяжинский - 4 человека;

Юрга - 4 человека;

Междуреченск - 3 человека;

Мыски - 3 человека;

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ - 3 человека;

Ленинск-Кузнецкий - 2 человека;

Мариинский район - 2 человека;

Полысаево - 2 человека;

Киселевск - 2 человека;

Промышленновский район - 2 человека;

Топки - 1 человек;

Беловский район - 1 человек;

Крапивинский муниципальный округ - 1 человек;

Чебулинский муниципальный округ - 1 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU