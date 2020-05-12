В каких городах Кузбасса выявили новые случаи заболевания коронавирусом
Девять новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали кузбасские врачи за минувшие сутки. Таким образом, число заболевших достигло 269 человек. Смотрим, как распределились новые случаи заболевания по городам.
Больше всего новых заболевших в Кемерове - четыре человека. Таким образом, здесь число заболевших достигло 42 человек. Подтвердился коронавирус у двух жителей города Белово - сейчас здесь 15 заболевших. По одному новому заболевшему - в Новокузнецке, Новокузнецком районе и Осинниках.
В общей сложности сейчас в больницах Кузбасса находятся 184 человека с коронавирусом. Еще 78 жителей региона уже вылечились и выписаны из больницы.
На утро 12 мая карта распространения коронавируса в Кузбассе выглядит так:
Новокузнецк - 94 человека, 4 умерли;
Кемерово - 42 человека;
Краснобродский - 30 человек, 2 умерли;
Анжеро-Судженск - 23 человека;
Белово - 15 человек;
Калтан - 10 человек, 1 умер;
Осинники - 8 человек;
Прокопьевск - 6 человек;
Прокопьевский район - 5 человек;
Новокузнецкий район - 5 человек;
Тяжинский - 4 человека;
Юрга - 4 человека;
Междуреченск - 3 человека;
Мыски - 3 человека;
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ - 3 человека;
Ленинск-Кузнецкий - 2 человека;
Мариинский район - 2 человека;
Полысаево - 2 человека;
Киселевск - 2 человека;
Промышленновский район - 2 человека;
Топки - 1 человек;
Беловский район - 1 человек;
Крапивинский муниципальный округ - 1 человек;
Чебулинский муниципальный округ - 1 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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