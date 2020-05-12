Кузбассовцев обязали соблюдать масочный режим

12 Май 2020 2020-05-12T08:53:14+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение, согласно которому жители региона обязаны соблюдать масочный режим.

Текст распоряжения опубликован на сайте администрации правительства Кузбасса. Одновременно с разрешением работы розничных магазинов, расположенных вне торговых центров, и прогулок и занятий спортом на свежем воздухе, кузбассовцев обязали носить маски.

Так, нельзя появляться без масок в следующих местах:

- при посещении зданий, строений, сооружений транспортной инфраструктуры (автовокзалы, железнодорожные вокзалы, аэропорты, остановки (павильоны) всех видов транспорта общего пользования);

- при нахождении во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси;

- при посещении медицинских и аптечных организаций;

- при посещении организаций розничной торговли, а также других организаций, осуществляющих оказание услуг населению, деятельность которых не приостановлена;

- при осуществлении трудовой (профессиональной) деятельности в зданиях (помещениях) организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU