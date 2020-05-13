2020-05-13T04:42:41+03:00
Происшествия

Новокузнечанин с тележкой совершил преступление

Стражам порядка удалось вовремя остановить мужчину
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнечанин с тележкой совершил преступлениеНовокузнечанин с тележкой совершил преступлениеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Житель города Новокузнецка искренне полагал, что у имущества города нет хозяина, а значит, он может присвоить себе все, что захочет. Стражи порядка переубедили его в этом.

Вечером экипаж Росгвардии вел патрулирование улиц, когда поступил сигнал о подозрительном мужчине. Тот пытался похитить из городского парка элементы ограждения. Такое поведение горожанина возмутило очевидца, и тот сообщил в полицию.

Стражи порядка отправились к парку и действительно обнаружили подозрительного гражданина с тележкой. А в тележке этой лежали четыре чугунных набалдашника, которые гражданин снял с ограждения

- Задержанный признался в содеянном, пояснив, что хотел сдать похищенное в пункт приема металлолома, отметили в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области. - Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали ранее судимого 46-летнего местного жителя правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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