Еще у 13 пациентов в Кузбассе подтвердился коронавирус
Оперативный штаб области по противодействию распространению коронавируса рассказал о ситуации в регионе на 11.00 13 мая. Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился еще у 13 пациентов.
Вновь заболевшие сейчас изолированы и получают необходимое лечение.
Также сообщается, что шесть пациентов с подтвержденным ранее диагнозом выписаны из больниц. Таким образом, всего в регионе вылечились 84 человека.
- Итого в инфекционных больницах Кузбасса сто девяносто один больной коронавирусом, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7018 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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