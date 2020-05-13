2020-05-13T07:32:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Шесть кузбасских пациентов вылечились от коронавируса 13 мая

Общее число покинувших больницы достигло 84 человек
Мария КОЛОСОВА
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Шесть кузбасских пациентов вылечились от коронавируса 13 маяШесть кузбасских пациентов вылечились от коронавируса 13 маяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе еще шесть пациентов вылечились от коронавируса. Об этом сообщили в областном штабе.

По состоянию на 13 мая шесть пациентов с подтвержденным ранее диагнозом «коронавирусная инфекция» смогли покинуть больницы и вернуться домой - их тесты показали отрицательные результаты. Таким образом, всего в области вылечились 84 человека.

Согласно обновленной сводке, в среду еще у 13 человек выявлен коронавирус. В инфекционных больницах сейчас находится 191 пациент. Также 7018 человек продолжают оставаться в обсерваторах, медстационарах и на домашней 14-дневной изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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