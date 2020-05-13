В Кузбассе снизилось число жителей на обязательной изоляции
В оперативном штабе опубликовали официальную сводку о ситуации с коронавирусом в Кузбассе на 13 мая. Согласно данным, снизилось число людей, находящихся на обязательной изоляции.
- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7018 человек, - подтвердили в штабе.
Напомним, что накануне на обязательной изоляции находились 7235 человек.
Также в штабе сообщили, что зафиксировано 13 новых случаев заболевания. В больницах теперь находится 191 человек. Также сегодня шестеро были выписаны.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»