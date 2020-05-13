2020-05-13T07:34:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе снизилось число жителей на обязательной изоляции

Об этом сообщается в официальной сводке оперативного штаба области
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе снизилось число жителей на обязательной изоляцииВ Кузбассе снизилось число жителей на обязательной изоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В оперативном штабе опубликовали официальную сводку о ситуации с коронавирусом в Кузбассе на 13 мая. Согласно данным, снизилось число людей, находящихся на обязательной изоляции.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7018 человек, - подтвердили в штабе.

Напомним, что накануне на обязательной изоляции находились 7235 человек.

Также в штабе сообщили, что зафиксировано 13 новых случаев заболевания. В больницах теперь находится 191 человек. Также сегодня шестеро были выписаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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