2020-05-13T12:12:59+03:00
Общество

Какие продукты подорожали и подешевели в Кузбассе в апреле

Данные опубликовал Кемеровостат
Ирина АВТУШКО
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Какие продукты подорожали и подешевели в Кузбассе в апрелеКакие продукты подорожали и подешевели в Кузбассе в апрелеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Кемеровостате составили индекс потребительских цен и рассказали, какие продукты питания больше всего подорожали за апрель в Кузбассе, а какие, наоборот, подешевели. Повысились цены на яйца, гречку, лук и морковь, лимоны. А вот огурцы и помидоры стали доступней.

Эксперты подсчитали, как выросли цены на продовольственные товары в апреле в сравнении с мартом этого года. Так, существенно возросла стоимость лимонов (+113,35 процента), лука (+58,29), моркови (+27,4), картофеля (+26,29), чеснока (+18,98), гречки (+15,36 процента), капусты (+12,52), груш (+9,45), овсянки (+7,92), яиц (+8,9), шоколада (+7,47), муки (+3,71).

Напротив, подешевели помидоры (-18,22), огурцы (-11,31), мясокопчености (-4,06), масло оливковое (-4,1).

ИСТОЧНИК KP.RU

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