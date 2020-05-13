В Киселевске мужчина демонстративно нарушал режим самоизоляции

13 Май 2020 2020-05-13T13:07:06+03:00

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В Киселевске местный житель пренебрег правилами безопасности и демонстративно нарушал режим самоизоляции. В ходе патрулирования его обнаружили полицейские на детской площадке.

Мужчина, который находился в общественном месте в районе Афонино, добровольно покинуть его отказался. Он заявил, что пришел сюда специально и не намерен соблюдать введенные ограничения, вел себя грубо и не выполнял требования сотрудников полиции. В связи с этим полицейскими в отношении нарушителя была применена физическая сила, после чего он был доставлен в отдел полиции.

- Сотрудники патрульно-постовой службы составили на нарушителя два административных протокола - за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения и за неповиновение правоохранительным органам, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Суд назначил нарушителю двое суток ареста и штраф в размере двух тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU