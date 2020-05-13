2020-05-13T13:07:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Киселевске мужчина демонстративно нарушал режим самоизоляции

Полицейские обнаружили его во время патрулирования
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Киселевске мужчина демонстративно нарушал режим самоизоляцииВ Киселевске мужчина демонстративно нарушал режим самоизоляцииФото: Виталий КАРНАУХ
Изменить размер текста:

В Киселевске местный житель пренебрег правилами безопасности и демонстративно нарушал режим самоизоляции. В ходе патрулирования его обнаружили полицейские на детской площадке.

Мужчина, который находился в общественном месте в районе Афонино, добровольно покинуть его отказался. Он заявил, что пришел сюда специально и не намерен соблюдать введенные ограничения, вел себя грубо и не выполнял требования сотрудников полиции. В связи с этим полицейскими в отношении нарушителя была применена физическая сила, после чего он был доставлен в отдел полиции.

- Сотрудники патрульно-постовой службы составили на нарушителя два административных протокола - за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения и за неповиновение правоохранительным органам, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Суд назначил нарушителю двое суток ареста и штраф в размере двух тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция Кузбасса проводит проверку по факту трансляции порноролика на школьном уроке
В Новокузнецке наказали магазин и бар за продажу алкоголя 9 Мая
В Киселевске мужчина демонстративно нарушал режим самоизоляции
Какие продукты подорожали и подешевели в Кузбассе в апреле
Актер Сергей Безруков поблагодарил врачей из Кемерова, Иркутска и Екатеринбурга за уникальную операцию
Сергей Цивилев объявил о региональной акции «Вахта Победы - Кузбасс»
150 горняков сократят на шахте «Заречная» в Кузбассе до конца мая
В Кемерове перекрыли сквозной проезд по улице Дзержинского
Во время онлайн-урока в Кемерове включился порноролик
На водоемах Кузбасса утонули двое детей
РСХБ назвал топ-10 отраслей АПК для инвестиций во время пандемии
В Анжеро-Судженске восьмой корпус горбольницы подготовлен для приема больных коронавирусом
В Кемерове вандалы ночью повредили десяток автомобилей
В каких городах выявлены новые 13 заболевших коронавирусом в Кузбассе