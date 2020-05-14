2020-05-14T07:15:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе 14 мая выросло на 14 человек

14 новых случаев заболевания выявлено за минувшие сутки
Екатерина РОМАНОВА
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Число заболевших коронавирусом в Кузбассе 14 мая выросло на 14 человекЧисло заболевших коронавирусом в Кузбассе 14 мая выросло на 14 человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. Так, за минувшие сутки тесты на COVID-19 показали положительный результат еще у 14 человек.

По данным оперативного штаба, на утро 14 мая в Кузбассе выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусом. Сейчас число заболевших составляет 296 человек. Из них 200 находятся на лечении в стационарах региона, а 89 уже успешно прошли лечение, выздоровели и выписаны. О последних случаях выздоровления стало известно 14 мая: на утро этого дня еще пять человек излечились и отправились домой.

Статистика по умершим пациентам, у которых диагностирован коронавирус, не изменилась. С момента выявления первого случая коронавируса всего скончалось семь человек.

А вот число людей, находящихся на домашней самоизоляции, в медицинских стационарах и в обсерваторах, уменьшилось. Сейчас в Кузбассе 6682 человек, которые прибыли из других стран или регионов и должны оставаться на самоизоляции

ИСТОЧНИК KP.RU

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