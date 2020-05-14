2020-05-14T07:19:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Пять пациентов в Кузбассе вылечились от коронавируса

Общее количество выздоровевших достигло 89 человек
Ирина АВТУШКО
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Пять пациентов в Кузбассе вылечились от коронавирусаПять пациентов в Кузбассе вылечились от коронавирусаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Кузбассе пять пациентов по состоянию на 14 мая вылечились от коронавируса и выписаны домой. Об этом сообщили в оперативном штабе области.

- Пять пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже восемьдесят девять человек, - говорится в официальной сводке.

Напомним, что за минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен еще 14 кузбассовцам. Они изолированы и получают необходимое лечение. Всего в инфекционных больницах сейчас находится 200 пациентов. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции продолжает оставаться 6682 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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