14 Май 2020 2020-05-14T07:19:20+03:00

Пять пациентов в Кузбассе вылечились от коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе пять пациентов по состоянию на 14 мая вылечились от коронавируса и выписаны домой. Об этом сообщили в оперативном штабе области.

- Пять пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже восемьдесят девять человек, - говорится в официальной сводке.

Напомним, что за минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен еще 14 кузбассовцам. Они изолированы и получают необходимое лечение. Всего в инфекционных больницах сейчас находится 200 пациентов. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции продолжает оставаться 6682 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU