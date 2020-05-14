14 Май 2020 2020-05-14T07:28:26+03:00

В больницах, обсерваторах и дома находится 6682 кузбассовца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все они соблюдают обязательную 14-дневную изоляцию

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В оперативном штабе области рассказали о ситуации с коронавирусом на 14 мая. Согласно официальным данным, снижается число жителей, находящихся на обязательной изоляции.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6682 человека, - подтвердили в штабе.

Напомним, что сутками ранее на изоляции находилось 7018 человек.

Также 14 мая стало известно, что коронавирус выявлен еще у 14 человек, таким образом, их общее число достигло 296. За минувшие сутки пятеро кузбассовцев выписаны из больниц, общее число выздоровевших на сегодняшний день составило 89. В инфекционных больницах продолжает находиться 200 пациентов с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU