2020-05-14T13:56:19+03:00
Происшествия

Кузбассовец обиделся на подругу и утопил ее в ванной

Своей вины в содеянном он не признал
Мария КОЛОСОВА
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Кузбассовец обиделся на подругу и утопил ее в ваннойКузбассовец обиделся на подругу и утопил ее в ваннойФото: Евгения ГУСЕВА
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В Кузбассе мужчина проведет несколько лет в колонии за убийство подруги. Он обиделся, что та проводит время без него, и утопил в ванной.

Как установило следствие, в апреле 2018 года 32-летний житель Таштагольского района вместе с сожительницей распивал спиртное. В ходе застолья он начал предъявлять претензии своей второй половине в том, что накануне она якобы проводила время без него, а потом избил.

После этого мужчина перетащил подругу в ванную комнату, положил в ванну и закрыл слив.

-Понимая, что в силу алкогольного опьянения и полученных травм она не сможет принять меры к сохранению своей жизни, мужчина включил воду и ушел. Утром он сообщил родственникам о смерти женщины, они вызвали следственную группу, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Со следствием задержанные не сотрудничал и вины не признал. Однако собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы передать уголовное дело в суд.

Приговором мужчине назначено наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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