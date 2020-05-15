Последние звонки у кузбасских школьников пройдут в режиме онлайн

15 Май 2020 2020-05-15T07:28:43+03:00

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Из-за ситуации с коронавирусом в Кузбассе в этом году многие привычные и важные мероприятия будут проходить в ином формате. Так, выпускникам школ в этом году на последнем звонке удастся побывать только виртуально.

Один из важных для выпускников праздник - последний звонок - в 2020 году пройдет в необычном формате - онлайн. А это значит, что лично присутствовать на них у школьников не получится.

- Последние звонки будут онлайн. Сейчас мы как раз обсуждаем программу их проведения. Выпускные планируются в традиционном формате в августе, если, конечно, это позволит эпидемиологическая ситуация, - сообщила министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева.

Однако выпускные вечера традиционно проводятся не только в школах, но и в детских садах. Софья Балакирева отметила, что каждая дошкольная образовательная организация самостоятельно должна решить вопрос, о том, как провести этот праздник. Однако в привычном формате это сделать все-таки не получится.

ИСТОЧНИК KP.RU