Последние звонки у кузбасских школьников пройдут в режиме онлайн
Из-за ситуации с коронавирусом в Кузбассе в этом году многие привычные и важные мероприятия будут проходить в ином формате. Так, выпускникам школ в этом году на последнем звонке удастся побывать только виртуально.
Один из важных для выпускников праздник - последний звонок - в 2020 году пройдет в необычном формате - онлайн. А это значит, что лично присутствовать на них у школьников не получится.
- Последние звонки будут онлайн. Сейчас мы как раз обсуждаем программу их проведения. Выпускные планируются в традиционном формате в августе, если, конечно, это позволит эпидемиологическая ситуация, - сообщила министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева.
Однако выпускные вечера традиционно проводятся не только в школах, но и в детских садах. Софья Балакирева отметила, что каждая дошкольная образовательная организация самостоятельно должна решить вопрос, о том, как провести этот праздник. Однако в привычном формате это сделать все-таки не получится.
ИСТОЧНИК KP.RU