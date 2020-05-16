2020-05-16T06:25:33+03:00
Общество

Ситуацию с выплатами медработникам прокомментировали в правительстве Кузбасса

Специалисты получили от одной до нескольких выплат
Екатерина РОМАНОВА
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Ситуацию с выплатами медработникам прокомментировали в правительстве КузбассаСитуацию с выплатами медработникам прокомментировали в правительстве КузбассаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В правительстве Кузбасса прокомментировали ситуацию со стимулирующими выплатами медработникам, которые оказывают медицинскую помощь коронавирусным больным.

По данным министерства здравоохранения Кузбасса, стимулирующие выплаты медработникам за март и апрель в полном объеме зачислены на их зарплатные карты. При этом каждый медработник в зависимости от категории и нагрузки получил один или несколько видов выплаты – согласно двум постановлениям Правительства Российской Федерации и постановления Правительства Кузбасса.

Согласно постановлению Правительства России № 415, за март-апрель стимулирующую выплату получил 771 работник в 42 медицинских организациях. В общей сложности 156 врачам, 545 работникам среднего звена и 70 – младшего звена выплатили 7,718 миллиона рублей.

Вторая выплата производилась согласно постановлению Правительства России №484. В апреле 43 врачам, 224 медсестрам и фельдшерам, 49 младшим медработникам, 123 водителям скорой помощи перечислено 14,606 миллиона рублей.

Еще одна часть выплаты производилась из регионального бюджета. 308 работникам из 13 медицинских организаций, среди которых 70 врачей, 167 медработников среднего звена и 71 – младшего звена, за апрель получили 7,381 тысячу рублей.

- Количество медицинских и иных работников, которые имеют право на дополните, - отметили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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