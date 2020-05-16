Рост числа заболевших COVID-19 в Кузбассе замедлился

16 Май 2020 2020-05-16T08:17:25+03:00

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Прирост заболевших коронавирусной инфекцией за минувшую неделю замедлился. Такие данные предоставил Информационный центр мониторинга ситуации с коронавирусом.

На утро 16 мая Кузбасс находится на 9-ом мести среди регионов Сибирского Федерального округа по приросту количества заболевших. За неделю Кузбасс улучшил показатель за счет снижения числа заболевших и опустился с 5-го места на четыре позиции – до девятого.

Отметим, что общее количество жителей, у которых подтвердился диагноз COVID-19, выросло в регионе в 1,5 раза к концу недели. Однако этот показатель ниже, чем в целом по Сибири – 1,6 раза. При этом он все же превышает средний итог роста численности заболевших за неделю в России. По данным Информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом в целом по России этот показатель составляет 1,4 раза.

- По итогам прошлой недели, со 2 по 8 мая, прирост в Кузбассе составлял 1,6 раза, а с 9 по 15 мая – в 1,5 раза. Таким образом, ситуация с заболеваемостью несколько улучшилась, - отметили в пресс-службе ИЦК.

ИСТОЧНИК KP.RU