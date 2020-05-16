Кузбасским врачам оплатят 30 процентов взноса на ипотеку

16 Май 2020 2020-05-16T14:11:49+03:00

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Студенты-медики из Кузбасса готовы не дожидаясь завершения учебы идти и работать к пациентам с коронавирусом. Чтобы обсудить это смелое решение и меры поддержки, со студентами встретился губернатор Кузбасса.

На своей странице в соцсетях губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о встрече со студентами-медиками. Как оказалось, ребята выразили готовность работать с пациентами с коронавирусом и даже написали соответствующие заявления.

- Это очень смелый поступок, такими будущими врачами действительно можно гордиться. Но в бой ребятам пока рано, им нужно учиться и набираться опыта. Поэтому они пойдут работать в другие медучреждения. Сейчас все под контролем, и на передовой стоят опытные специалисты, - отметил Сергей Цивилев.

Общаясь с будущими врачами, губернатор отметил, что многие из них хотят работать в Кузбассе. Среди прочего будущих врачей привлекает возможность стать участниками региональных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в рамках этих программ врачи и фельшеры, отправляясь работать в труднодоступные и удаленные территории, получают выплаты в 1,5 миллиона рубле и 750 тысяч рублей соответственно. По одному миллиону рублей получают и врачи скорой помощи, которые решат работать в городах с населением менее 30 тысяч человек. Кроме того, выпускники 2020 года, устраивающиеся на работу на педиатрические или терапевтические участки врачами или фельдшерами получат выплату в 500 тысяч рублей.

- Еще одна важная тема для многих молодых специалистов – жилье. Чтобы помочь нашим медикам, введем новую меру: будем оплачивать 30 процентов первоначального взноса при оформлении ипотеки медработникам до 40 лет, - отметил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU