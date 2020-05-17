Автомобиль улетел в котлован на дороге в Кемерове
В Кемерове вечером в субботу произошло ДТП. Здесь автомобиль упал в яму, выкопанную коммунальщиками для ремонта.
Автомобиль улетел в котлован на дороге в Кемерове.Видео: vk.com, "Регион 42"
Невольные очевидцы страшного ДТП поделились в социальных сетях фотоснимками и видео с места происшествия. На кадрах видно, что водитель слишком поздно заметил знаки ремонта, попытался притормозить, но не успел. Автомобиль перелетел яму, врезался в кучу с песком, приподнялся вверх, а потом рухнул в котлован. Машина практически полностью оказалась в глубокой яме, встав при этом на задние колеса. Чтобы извлечь из автомобиля водителя и саму иномарку, потребовалась помощь спасателей.
- Машина летела на большой скорости, врезалась в кучу с песком, подлетела прилично вверх и упала, - рассказывает о том, что произошло один из очевидцев, Анна, в соцсетях. - Какие то считанные секунды… У нас на ФПК ведутся вторую неделю ремонтные работы, яму выкопали меняют трубы. Знаки и ограждения – все было.
Очевидцы также отмечают, что водитель жив, но ему потребовалась помощь медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU