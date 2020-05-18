Жительница Междуреченска заразилась коронавирусом в Новокузнецке
Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в городе Междуреченске. Как оказалось, заболевшая до этого проходила лечение в новокузнецкой больнице.
Жительница Междуреченска заразилась коронавирусом в Новокузнецке.Видео: пресс-служба администрации Междуреченска
В администрации города Междуреченска прокомментировали первый случай заболевания коронавирусом. Главврач междуреченской городской больницы Степан Рогозин рассказал о том, что горожанка незадолго до этого проходила лечение в Новокузнецке.
- Потом она вернулась сюда, почувствовала себя плохо, появились симптомы ОРВИ. Она вызвала врача на дом, специалист взял мазок на анализ, и он дал положительный результат, - рассказал Степан Рогозин.
Сейчас первая заболевшая коронавирусом жительница Междуреченска вновь в Новокузнецке – на этот раз в инфекционной больнице. Степан Рогозин также отметил, что она проживала в частном доме, и круг ее общения очень мал – всего три человека. Сейчас они находятся на самоизоляции.
- Ни одна территория не застрахована от заражения. И я еще раз прошу наших горожан отнестись с пониманием и принять меры предосторожности при посещении магазинов, автобусом и других мест, - обратился к междуреченцам мэр города Владимир Чернов.
Также мэр призвал междуреченцев воздержаться от поездок в Новокузнецк и особенно от прогулок по торговым центрам в южной столице Кузбасса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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