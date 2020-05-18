2020-05-18T07:08:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Жительница Междуреченска заразилась коронавирусом в Новокузнецке

Об этом сообщил главврач междуреченской больницы
Екатерина РОМАНОВА
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Жительница Междуреченска заразилась коронавирусом в НовокузнецкеЖительница Междуреченска заразилась коронавирусом в НовокузнецкеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в городе Междуреченске. Как оказалось, заболевшая до этого проходила лечение в новокузнецкой больнице.

Жительница Междуреченска заразилась коронавирусом в Новокузнецке.Видео: пресс-служба администрации Междуреченска

В администрации города Междуреченска прокомментировали первый случай заболевания коронавирусом. Главврач междуреченской городской больницы Степан Рогозин рассказал о том, что горожанка незадолго до этого проходила лечение в Новокузнецке.

- Потом она вернулась сюда, почувствовала себя плохо, появились симптомы ОРВИ. Она вызвала врача на дом, специалист взял мазок на анализ, и он дал положительный результат, - рассказал Степан Рогозин.

Сейчас первая заболевшая коронавирусом жительница Междуреченска вновь в Новокузнецке – на этот раз в инфекционной больнице. Степан Рогозин также отметил, что она проживала в частном доме, и круг ее общения очень мал – всего три человека. Сейчас они находятся на самоизоляции.

- Ни одна территория не застрахована от заражения. И я еще раз прошу наших горожан отнестись с пониманием и принять меры предосторожности при посещении магазинов, автобусом и других мест, - обратился к междуреченцам мэр города Владимир Чернов.

Также мэр призвал междуреченцев воздержаться от поездок в Новокузнецк и особенно от прогулок по торговым центрам в южной столице Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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