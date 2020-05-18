18 Май 2020 2020-05-18T13:18:46+03:00

В Кемерове в 2020 году введен запрет на купание Фото: Константин НАГОВИЦЫН

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Власти Кемерова опубликовали официальное постановление, которое вводит запрет на купание в черте города в 2020 году. Ограничение введено для обеспечения безопасности горожан и действием режима повышенной готовности.

-Установить запреты на купание, использование технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, а также маломерных судов на водных объектах, расположенных на территории города Кемерово в 2020 году, - говорится в постановлении, которое подписал мэр Илья Середюк 18 мая.

В ближайшее время на водных объектах появятся знаки «Купание запрещено» Также для патрулирования водоемов будут созданы оперативные группы. На береговых линиях реки Томи в границах города Кемерово, озера Красное, пруда Отрадный будут дежурить спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU