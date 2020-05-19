2020-05-19T05:46:45+03:00
Общество

Интерактивную карту дорожных ям создали в Новокузнецке

На ней отражены как уже завершенные работы, так и запланированные
Екатерина РОМАНОВА
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Интерактивную карту дорожных ям создали в Новокузнецке. ФОТО: скриншот страницы сайте администрации города Новокузнецка.Интерактивную карту дорожных ям создали в Новокузнецке. ФОТО: скриншот страницы сайте администрации города Новокузнецка.
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Новую интерактивную карту, на которой отражены опасные места на дорогах города, создали в Новокузнецке. По ней можно следить как за текущим ремонтом, так и контролировать сроки проведения запланированного.

На интерактивной комплексной карте ямочного ремонта отображается весь ремонт дорожного полотна – и запланированный, и тот, что выполняется по гарантийным обязательствам. Цветными значками обозначены подрядчики, которые будут выполнять работы, а серыми – места, где работы завершены. Карта находится на сайте городской администрации в разделе «Транспорт» во вкладке «Безопасные и качественные дороги».

- Любой житель Новокузнецка сможет найти по дислокации свои район и вместе с нами контролировать сроки выполнения работ, прокомментировал актуальность карты глава города Сергей Кузнецов на своей странице в соцсетях. - Всю информацию о графике устранения, описание проблемы и фотографии дефектов, можно увидеть уже сейчас на интерактивной карте.

Горожане могут и сами дополнять интерактивную карту. Для этого нужно сфотографировать дефект полотна, указать место, где сделан снимок и прислать его в администрацию своего района. После этого информация о дефекте и сроках его устранения появится на карте.

- Карта будет обновляться постоянно. Контроль за этим процессом осуществляет Александр Кропин, мои «Дублер» - помощник, вместе со специалистами IT администрации города, - добавил Сергей Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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