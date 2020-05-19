По факту работы: Правительство выделило Кузбассу деньги на выплаты медикам

19 Май 2020 2020-05-19T15:03:33+03:00

Регион получит на эти цели в мае более 375 миллионов рублей

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Правительство России выделило Кузбассу деньги на выплаты медикам в мае. Эта сумма составила 375 миллионов 395 тысяч рублей.

По размеру предоставленных средств регион оказался в числе пяти первых в Сибирском федеральном округе. Всего же регионы СФО получат более 3,5 миллиардов рублей.

-Эти деньги пойдут на майские выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, - рассказали в оперативном штабе области. - Теперь выплаты тем, кто борется с коронавирусом, будут рассчитываться по факту работы, а не по времени, отработанному медиком.

В штабе также добавили, что стимулирующие выплаты полагаются и сотрудникам транспортных компаний, работающих на аутсорсинге - водителям автомобилей скорой помощи.

Распределение средств по регионам СФО. Фото: Оперативный штаб Кузбасса

ИСТОЧНИК KP.RU