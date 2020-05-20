2020-05-20T07:06:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэр Кемерова попросил горожан носить маски из-за коронавируса

Он призвал соблюдать социальную дистанцию и чаще мыть руки
Екатерина РОМАНОВА
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Мэр Кемерова обратился к горожанам из-за ситуации с коронавирусомМэр Кемерова обратился к горожанам из-за ситуации с коронавирусомФото: Екатерина РОМАНОВА
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Ситуация с коронавирусом в Кузбассе остается стабильной, однако чтобы она не ухудшилась, необходимо соблюдать меры предосторожности. Об этом говорил глава Кемерова в своем обращении к жителям города.

Введенные в Кузбассе ограничительные меры, работа регионального штаба, который возглавляет Сергей Цивилев, работа сотрудников Роспотребнадзора, медиков, полиции, отрядов ДНД и ответственность кемеровчан способствуют тому, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом на территории Кемерова и всего Кузбасса остается одной из самых низких среди других регионов Сибирского Федерального округа.

- Это позволило Губернатору принять решение об ослаблении ограничений, сейчас рассматривается очередной пакет мер, но это станет невозможным, если произойдет вспышка заболеваемости коронавирусом, - отметил Илья Середюк.

Однако все меры окажутся неэффективными, если сами кузбассовцы не будут соблюдать осторожность. Несмотря на то, что работают магазины, разрешено гулять в парках и скверах, кемеровчанам, как и всем кузбассовцам, необходимо позаботиться о своем здоровье и здоровье близких.

- Я призываю кемеровчан соблюдать все меры профилактики для недопущения распространения этой инфекции. Чаще мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию, - добавил Илья Середюк. - Берегите себя и своих близких!

Мэр Кемерова обратился к горожанам из-за ситуации с коронавирусом.Видео: соцсети Ильи Середюка

ИСТОЧНИК KP.RU

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