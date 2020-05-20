2020-05-20T10:51:16+03:00
Общество

Строительство дороги в объезд Мариинска сняли с высоты птичьего полета

Новая дорога откроется в день 300-летия города [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Строительство дороги в объезд Мариинска сняли с высоты птичьего полета. ФОТО: пресс-служба АПКСтроительство дороги в объезд Мариинска сняли с высоты птичьего полета. ФОТО: пресс-служба АПК
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Как идут работы на объездной дороге в Мариинске, сняли с высоты птичьего полета. Кадры видеосъемки опубликовал в своих соцсетях губернатор Сергей Цивилев.

Строительство дороги в объезд Мариинска.ВИДЕО: пресс-служба АПК

С 2015 года в Кузбассе идет реализация масштабного проекта - объездной трассы в Мариинске протяженностью 19,2 километра. За это время были некоторые трудности, однако в 2019 году правительству Кузбасса удалось наладить эффективную работу заказчика, генподрядчика и подрядных организаций.

Кадры с места строительства в соцсетях разместил Сергей Цивилев. ФОТО: пресс-служба АПК

Кадры с места строительства в соцсетях разместил Сергей Цивилев. ФОТО: пресс-служба АПК

- Мы видим, что была выбрана правильная стратегия действий. Работа закипела. В результате с 15 августа весь большегрузный транспорт уйдет с городских улиц. Жители получат подарок к 300-летию Мариинска, выиграет и весь транспорт, который идет по федеральной трассе, - отметил Сергей Цивилев, побывав на месте строительства.

Строительство дороги в объезд Мариинска сняли с высоты птичьего полета.ВИДЕО: пресс-служба АПК

На сегодняшний день темп работ соответствует календарному графику. Рабочие ведут отсыпку основания дорожного полотна, устройство асфальтобетонного покрытия, планировку транспортной развязки. Кроме того, идут работы по укреплению берега реки Кии, а на транспортной развязке завершается комплекс грунтовых работ. Открытие дороги намечено на 15 августа, когда будет праздноваться День города. Стоимость дороги составляет 3,2 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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