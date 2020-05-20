Нейрохирурги научили 72-летнего кузбассовца заново ходить
Редкое и тяжелое заболевание едва не лишило 72-летнего кузбассовца возможности ходить. Однако благодаря нейрохирургам Областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского мужчину спасли от инвалидности.
Некоторое время назад 72-летний житель областного центра почувствовал боли в ногах. Они постепенно усиливались, появилась слабость, нарушилась работа тазовых органов. За пару месяцев ноги «перестали ходить», и мужчина мог лишь немного шевелить пальцами правой ноги.
На помощь ему пришли хирурги ОКБ СМП имени Подгорбунского. МРТ показало, что у мужчины на уровне пятого грудного позвонка образовалась опухоль. Она занимала практически весь позвоночный канал, и помочь могла только операция.
- Данная патология — опухоль спинного мозга, считается редкой. Без проведения оперативного вмешательства пациент был бы обречен на полную парализацию нижней части тела. В ходе операции клетки спинного мозга и сосуды не были задеты, так как наши врачи использовали специальный инструментарий и операционный микроскоп,- рассказал заведующий нейрохирургическим отделением больницы, к.м.н. Виктор Семенов.
Сейчас мужчина постепенно возвращается к прежней жизни: чувствует себя намного лучше, может вставать на ноги и учится заново ходить. Врачи прогнозируют, что уже через две недели он сможет делать это без посторонней поддержки.
ИСТОЧНИК KP.RU