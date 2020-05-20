2020-05-20T11:25:27+03:00
Общество

Нейрохирурги научили 72-летнего кузбассовца заново ходить

В течение некоторого времени мужчина мог лишь слегка шевелить пальцами одной ноги
Екатерина РОМАНОВА
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Нейрохирурги научили 72-летнего кузбассовца заново ходить. ФОТО: министерство здравоохранения КузбассаНейрохирурги научили 72-летнего кузбассовца заново ходить. ФОТО: министерство здравоохранения Кузбасса
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Редкое и тяжелое заболевание едва не лишило 72-летнего кузбассовца возможности ходить. Однако благодаря нейрохирургам Областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского мужчину спасли от инвалидности.

Некоторое время назад 72-летний житель областного центра почувствовал боли в ногах. Они постепенно усиливались, появилась слабость, нарушилась работа тазовых органов. За пару месяцев ноги «перестали ходить», и мужчина мог лишь немного шевелить пальцами правой ноги.

На помощь ему пришли хирурги ОКБ СМП имени Подгорбунского. МРТ показало, что у мужчины на уровне пятого грудного позвонка образовалась опухоль. Она занимала практически весь позвоночный канал, и помочь могла только операция.

- Данная патология — опухоль спинного мозга, считается редкой. Без проведения оперативного вмешательства пациент был бы обречен на полную парализацию нижней части тела. В ходе операции клетки спинного мозга и сосуды не были задеты, так как наши врачи использовали специальный инструментарий и операционный микроскоп,- рассказал заведующий нейрохирургическим отделением больницы, к.м.н. Виктор Семенов.

Сейчас мужчина постепенно возвращается к прежней жизни: чувствует себя намного лучше, может вставать на ноги и учится заново ходить. Врачи прогнозируют, что уже через две недели он сможет делать это без посторонней поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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