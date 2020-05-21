Судьбу недостроенной больницы в Мариинске поручил решить Сергей Цивилев

21 Май 2020 2020-05-21T06:17:50+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил минстрою Кузбасса выработать решение о достройке новой больницы в Мариинске.

Во время рабочего визита в Мариинск Сергей Цивилев побывал в местной городской больнице. Его внимание привлек тот факт, что в одном корпусе располагаются и поликлиника, и стационар, и администрация медучреждения. При этом некоторое время назад была начата реконструкция - расширение одноэтажного корпуса больницы с достройкой второго этажа, где могла бы разместиться администрация. Однако строительство прервали в 2017 году, работы же на тот момент были выполнены на 70 процентов.

- Это недопустимо. Будем искать оптимальное решение этой проблемы. Если проверка недостроенного корпуса подтвердит, что его можно достраивать и использовать, то реконструкция возобновится в этом году и будет проведена в самые короткие сроки, несмотря на ситуацию с коронавирусом, - подчеркнул Сергей Цивилев в разговоре с главврачом больницы Маргаритой Ткачевой.

ИСТОЧНИК KP.RU