На проспекте Металлургов в Новокузнецке высадят яблони и липы
Вовсю идет ремонт на проспекте Металлургов в Новокузнецке. Вместо старого дорожного полотна к концу лета здесь будет уложено новое, а взамен старых спиленных деревьев – высажены молодые.
Новокузнечане с нетерпение ждут открытия проспекта Металлургов – одной из главных улиц старого Центра, которая сейчас находится на реконструкции. Одновременно с дорожным полотном приводят в порядок и пешеходную часть проспекта. Также вырублены старые деревья, которые защищали близлежащие дома от шума и пыли. Это вызвало возмущение среди горожан. Однако глава города заверил, что уже осенью на проспекте вновь появятся деревья.
- Осенью совместно с инициативными жителями района мы проведем озеленение проспекта: высадим яблони, липы, рябины и ели, - сообщил глава города на своей странице в соцсетях. - Ставлю задачу перед архитектором города и дорожниками: вписать эти зеленые насаждения в проект, и на ближайшем штабе по БКАД мы рассмотрим эти работы.
ИСТОЧНИК KP.RU