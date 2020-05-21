2020-05-21T08:53:37+03:00
Общество

На проспекте Металлургов в Новокузнецке высадят яблони и липы

Деревья планируют высаживать осенью
Екатерина РОМАНОВА
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Кое-где на проспекте еще сохранилась часть деревьев, в два ряда отделявших проезжую часть от жилых домов.Кое-где на проспекте еще сохранилась часть деревьев, в два ряда отделявших проезжую часть от жилых домов.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Вовсю идет ремонт на проспекте Металлургов в Новокузнецке. Вместо старого дорожного полотна к концу лета здесь будет уложено новое, а взамен старых спиленных деревьев – высажены молодые.

Новокузнечане с нетерпение ждут открытия проспекта Металлургов – одной из главных улиц старого Центра, которая сейчас находится на реконструкции. Одновременно с дорожным полотном приводят в порядок и пешеходную часть проспекта. Также вырублены старые деревья, которые защищали близлежащие дома от шума и пыли. Это вызвало возмущение среди горожан. Однако глава города заверил, что уже осенью на проспекте вновь появятся деревья.

- Осенью совместно с инициативными жителями района мы проведем озеленение проспекта: высадим яблони, липы, рябины и ели, - сообщил глава города на своей странице в соцсетях. - Ставлю задачу перед архитектором города и дорожниками: вписать эти зеленые насаждения в проект, и на ближайшем штабе по БКАД мы рассмотрим эти работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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