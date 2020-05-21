В Кузбассе начнут работать летние оздоровительные лагеря

21 Май 2020 2020-05-21T14:22:14+03:00

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Загородные детские лагеря Кузбасса готовы принять отдыхающих. Первыми в июне в них заедут воспитанники детских домов.

В первую летнюю смену в загородных лагерях области отдохнет 1272 ребенка. При этом учреждения будут работать в особом режиме, чтобы избежать риска распространения коронавируса.

Первая лагерная смена продлится с 1 июня по 1 июля. Будут работать 16 лагерей в Анжеро-Судженске, Киселевске, Междуреченске, Прокопьевске, Калтане, Гурьевском, Топкинском, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском, Кемеровском, Юргинском муниципальных округах, Новокузнецком и Мариинском районах.

Вместе с детьми в лагеря заедут воспитатели, медработники и повара детских домов. От специалистов со стороны решено было отказаться, чтобы избежать контактов детей с другими людьми и исключить риск заражения.

- Несмотря на коронавирус мы обязаны обеспечить детям Кузбасса хороший летний отдых. Загородные лагеря готовы к новому сезону. Первыми заедут воспитанники детских домов. Они смогут укрепить здоровье на свежем воздухе, заниматься спортом, творчеством. Для этого созданы все условия. Как будут работать лагеря в июле и августе, зависит от эпидемиологической ситуации, - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время рабочей поездки в кемеровский детский лагерь «Космос».

ИСТОЧНИК KP.RU