Писающие мальчики добрались до танка в Новокузнецке

21 Май 2020 2020-05-21T16:24:56+03:00

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Одна из жительниц Новокузнецка опубликовала в соцсетях видео. Женщина засняла, как молодые люди развлекаются в сквере имени Жукова. Камера зафиксировала несколько человек, которые громко кричат, смеются. Один из них забрался на танк и справил на него малую нужду. При этом молодой человек громко комментировал свои действия.

Горожанка обратилась к мэру с просьбой навести порядок в сквере. Глава города порекомендовал женщине обратиться в полицию. В свою очередь, в пресс-службе прокомментировали ситуацию с писающими мальчиками. Как оказалось, звонков о хулиганстве в сквере Жукова не поступало.

- В дежурную часть полиции сигналов по данному инциденту не поступало. Тем не менее в настоящее время по фактам, опубликованным в Сети, сотрудниками полиции проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

А для того чтобы в дальнейшем предотвратить повторение актов вандализма, маршруты патрулирования нарядов полиции и Росгвардии, задействованных в системе единой дислокации, будут приближены к скверу имени Жукова.

Полицейские просят граждан, которые стали очевидцами противоправных действий, незамедлительно сообщать об этом в дежурную часть полиции по телефону 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU