Писающие мальчики добрались до танка в Новокузнецке
Одна из жительниц Новокузнецка опубликовала в соцсетях видео. Женщина засняла, как молодые люди развлекаются в сквере имени Жукова. Камера зафиксировала несколько человек, которые громко кричат, смеются. Один из них забрался на танк и справил на него малую нужду. При этом молодой человек громко комментировал свои действия.
Горожанка обратилась к мэру с просьбой навести порядок в сквере. Глава города порекомендовал женщине обратиться в полицию. В свою очередь, в пресс-службе прокомментировали ситуацию с писающими мальчиками. Как оказалось, звонков о хулиганстве в сквере Жукова не поступало.
- В дежурную часть полиции сигналов по данному инциденту не поступало. Тем не менее в настоящее время по фактам, опубликованным в Сети, сотрудниками полиции проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.
А для того чтобы в дальнейшем предотвратить повторение актов вандализма, маршруты патрулирования нарядов полиции и Росгвардии, задействованных в системе единой дислокации, будут приближены к скверу имени Жукова.
Полицейские просят граждан, которые стали очевидцами противоправных действий, незамедлительно сообщать об этом в дежурную часть полиции по телефону 02 (102 с мобильного).
ИСТОЧНИК KP.RU