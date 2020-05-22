Кузбасские выпускники начнут сдавать ЕГЭ 29 июня

22 Май 2020 2020-05-22T06:43:13+03:00

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Выпускники Кузбасса начнут сдавать ЕГЭ с 29 июня. Об окончательных датах экзаменов сообщили в министерство образования и науки области.

ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые в этом году собираются поступать в вузы. Они будут выполнять задания по предметам, необходимым для поступления.

- Те, у кого по тем или иным причинам не получится сдать ЕГЭ в июне, смогут сделать это в августе. Дополнительные периоды сдачи ЕГЭ предусмотрят и в течение года, - сообщили в министерстве образования и науки Кузбасса. - При этом аттестаты выдадут всем ученикам без исключения. Решение является исключением и носит временный характер.

Само зачисление в вузы пройдет в августе. Подать документы для поступления по результатам ЕГЭ можно будет в несколько образовательных учреждений без личного присутствия.

- Также в этом году в вузах выделят дополнительные места, чтобы не менее 60 процентов выпускников могли претендовать на бесплатное обучение, - добавили в ведомстве. - Кроме того, военный призыв для поступающих в этом году отложен.

ИСТОЧНИК KP.RU